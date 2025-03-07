Дворец земледельцев в Казани отремонтируют за 227 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Дворец земледельцев в Казани, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, ожидает капремонт. На эти цели из бюджета республики будет направлено 227 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной документации, в перечень работ входят строительно-монтажные мероприятия, установка и монтаж необходимого оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что капитальный ремонт будет завершен к 1 декабря 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Финансирование осуществляется полностью за счет средств бюджета Республики Татарстан.

В начале марта также стало известно, что на реставрацию и ремонт здания Казанского ТЮЗа направят 726,4 млн рублей. Завершить ремонт необходимо до 1 декабря 2025 года.

Рената Валеева