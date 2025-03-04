На реставрацию здания Казанского ТЮЗа направят 726,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На реставрацию и ремонт здания Казанского ТЮЗа направят 726,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Средства выделят из бюджета Татарстана, однако в документе уточняется, что оплата работ по контракту производится при наличии лимита финансирования в бюджете республики.

В рамках работ планируется провести реставрацию фасадов, кровли, интерьеров и установить новое оборудование и мебель. Завершить ремонт необходимо до 1 декабря 2025 года.

Здание театра ремонтируют уже не первый год — в последний раз, в январе 2024 года, сообщалось, что реставрацию необходимо провести до 1 декабря 2024 года. Тогда на эти цели выделялось 50 млн рублей. Затем, в феврале, раис Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект реконструкции здания.

Елизавета Пуншева