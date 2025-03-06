В Казани стартовала регистрация на региональный этап фестиваля «Игры ГТО»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани открылась регистрация на участие в региональном этапе фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — «Игры ГТО», который пройдет 22 и 23 марта на базе Центра гребных видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Это мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта среди жителей города и является частью Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Условия участия:

участники должны быть в возрасте от 20 до 49 лет;

необходим медицинский допуск, подтвержденный врачом.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Программа соревнований включает:

прыжок с места в длину;

отжимания;

приседания с гирей на груди;

пресс;

подтягивания (на высокой перекладине для мужчин и юношей, на низкой для женщин и девушек);

бёрпи.

Комплексы упражнений будут варьироваться по весу снарядов и количеству повторений в зависимости от пола и возраста участников.

Напомним, что Татарстан занимает восьмое место в рейтинге регионов России по здоровому образу жизни, набрав 399 баллов. В среднем по стране только 9,7% граждан можно отнести к категории «ортодоксальных» зожников.



Анастасия Фартыгина