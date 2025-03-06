В Казани стартовала регистрация на региональный этап фестиваля «Игры ГТО»
В Казани открылась регистрация на участие в региональном этапе фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — «Игры ГТО», который пройдет 22 и 23 марта на базе Центра гребных видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.
Это мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта среди жителей города и является частью Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Условия участия:
- участники должны быть в возрасте от 20 до 49 лет;
- необходим медицинский допуск, подтвержденный врачом.
Программа соревнований включает:
- прыжок с места в длину;
- отжимания;
- приседания с гирей на груди;
- пресс;
- подтягивания (на высокой перекладине для мужчин и юношей, на низкой для женщин и девушек);
- бёрпи.
Комплексы упражнений будут варьироваться по весу снарядов и количеству повторений в зависимости от пола и возраста участников.
Напомним, что Татарстан занимает восьмое место в рейтинге регионов России по здоровому образу жизни, набрав 399 баллов. В среднем по стране только 9,7% граждан можно отнести к категории «ортодоксальных» зожников.
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