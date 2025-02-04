Татарстан занял 8-е место в рейтинге регионов по здоровому образу жизни

Фото: Максим Платонов

Татарстан занимает восьмое место в рейтинге регионов России по здоровому образу жизни, набрав 399 баллов, согласно исследованию аналитиков FinExpertiza.

Несмотря на то что доля «строгих» последователей здорового образа жизни в республике относительно невелика, это не означает, что население полностью отвергает принципы ЗОЖ.

В среднем по стране только 9,7% граждан можно отнести к категории «ортодоксальных» зожников. Большинство россиян (52%) ведут «умеренный» образ жизни, нарушая лишь одно правило ЗОЖ и полностью отказываясь от курения. При этом 38,3% населения составляют антизожники, которые курят или нарушают два и более правил здорового образа жизни.

Лидером рейтинга стала Адыгея с 593 баллами, где наблюдается высокая доля строгих зожников и низкий процент антизожников. На втором месте Карачаево-Черкесия (551 балл), а третье место заняла Чечня (546 баллов), которая, несмотря на малую долю строгих зожников, имеет высокий уровень умеренных последователей ЗОЖ.



Напомним, что в 2025 году в России запланировано проведение 14,4 тыс. спортивных мероприятий, из которых более 9 тыс. уже внесены в единый календарный план.



Анастасия Фартыгина