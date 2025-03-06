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Банк России опубликовал курс валют на 7 марта

18:35, 06.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 7 марта
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 7 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар упал на 0,22 рубля, евро вырос на 0,89 рубля, юань увеличился на 0,0002 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 89,57 рубля;
  • евро — 96,6 рубля;
  • юань — 12,29 рубля.

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