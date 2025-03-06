Банк России опубликовал курс валют на 7 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 7 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар упал на 0,22 рубля, евро вырос на 0,89 рубля, юань увеличился на 0,0002 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 89,57 рубля;
- евро — 96,6 рубля;
- юань — 12,29 рубля.
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