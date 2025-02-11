В России предотвратили 23 теракта с начала 2025 года

Значительная часть осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков

Фото: Олег Тихонов

С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта, передает слова директора ФСБ Александра Бортникова РИА «Новости». На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве глава ведомства рассмотрел вопросы деятельности федеральных органов власти по профилактике террористических угроз в период специальной военной операции.

По словам Бортникова, киевский режим увеличивает частоту террористических актов и диверсий на территории страны: подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков.

В ходе заседания также были выработаны дополнительные меры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.

Напомним, за весь 2024 год комитет предотвратил 190 терактов. Среди них были шесть атак, запланированные участниками запрещенных в России группировок.



Анастасия Фартыгина