США приостановили передачу разведданных Украине

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно прекратили делиться разведывательной информацией с Украиной. Об этом сообщили в Financial Times.

По словам Рэтклиффа, такая пауза связана с необходимостью добиться ответственности всех сторон за установление мира. Ранее издание Daily Mail сообщило, что Белый дом запретил Великобритании передавать Киеву данные американской разведки после того, как США приостановили военную помощь Украине.

Напомним, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирной сделки.

