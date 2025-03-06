Татарстанский спортсмен Большунов заявил, что участие в соревнованиях без Олимпиады теряет смысл

Фото: Динар Фатыхов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что не видит особого смысла в участии в спортивных стартах, если при этом отсутствует перспектива участия в Олимпийских играх.

Это заявление прозвучало после победы Большунова в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Казани.

— Для меня возвращение на международные старты — одна из главных целей, это то, что меня будет двигать вперед. Потому что, если не Олимпиада, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо! Мы тренируемся для того, чтобы быть лучшими в мире. Один процент есть, и я буду стараться даже ради этого процента готовиться и биться, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большунов подчеркнул, что его основной мотивацией является конкуренция на мировом уровне и борьба за медали на крупнейших международных соревнованиях.

Рената Валеева