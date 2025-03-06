Госавтоинспекция Казани опубликовала график работы в праздничные дни 8 Марта

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении графика приема граждан и предоставления госуслуг в период празднования Международного женского дня 8 Марта. Об этом сказано в телеграм-канале.

В связи с праздничным днем в экзаменационном отделе ГИБДД УМВД России по Казани по адресам: ул. Модельная, д. 10 и ул. Актайская, д. 5, прием граждан осуществляться не будет.

В отделениях и пунктах регистрации автомототранспортных средств ГАИ по адресам Оренбургский тракт, д. 5, и ул. Тэцевская, д. 5, 8 марта объявлен выходным днем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

9 марта отделения возобновят работу в обычном режиме:

с 8.00 до 17.00 (прием документов до 16.00);

с 13.00 до 14.00 — технический перерыв.

Госавтоинспекция рекомендует гражданам планировать свой визит заранее.

Рената Валеева