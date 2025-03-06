В 2025 году российский рынок может увидеть дебют 22 новых иностранных брендов

Фото: Максим Платонов

Консалтинговая компания Nikoliers прогнозирует, что в 2025 году в России могут появиться первые магазины 22 иностранных брендов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 2024 году уже состоялись дебюты таких марок, как бренд электроники и бытовой техники De’Longhi, а также фешен-бренды Gaissina и Kennel & Schmenger. Эксперты отмечают, что в этом году общее количество новых игроков на российском рынке может достигнуть 47, что несколько меньше, чем в прошлом году.

— В 2024 году российский рынок пополнился 33 отечественными брендами, в текущем году ожидается уменьшение их количества до 25. Также в прошлом году мы увидели дебют около 30 новых иностранных брендов. В текущем году ожидаем выход еще 22 торговых марок, — сообщили в компании.

Аналитики связывают замедление с низким уровнем вакансий и дефицитом качественных локаций для бизнеса.

Инна Серова / realnoevremya.ru

— Практически все площадки, привлекательные для фешен-операторов, заняты, из-за чего вакантность находится на рекордно минимальном уровне, — подчеркивают эксперты. По прогнозам, такая тенденция сохранится в течение трех лет, пока не будут введены в эксплуатацию новые крупные объекты, подходящие для фешен-ретейла.

— В 2025 году ожидаем, что в новых открытиях будут преобладать бренды категории фешен, также высокую активность ожидаем со стороны «товаров для спорта» и общепита. Также отмечаем, что неэффективные площади высвобождаются, что может привести к незначительной корректировке уровня вакансии в ТЦ, — говорится в исследовании.

В 2024 году наибольшее количество открытий новых иностранных брендов пришлось на категорию «Одежда и обувь» (17 марок). Также были представлены новые игроки в категориях «Бытовая техника и электроника» (4 бренда) и «Парфюмерия и косметика» (2 бренда).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основной локацией для выхода на российский рынок новых зарубежных игроков остается Москва — 82% новых иностранных брендов открыли свои первые точки продаж именно в российской столице.

Ранее стало известно, что бренд одежды Zara, который принадлежит испанской Inditex Group, может вернуться на российский рынок. Это связано с тем, что Роспатент продлил срок действия товарного знака компании на 10 лет еще в ноябре 2022 года.

Рената Валеева