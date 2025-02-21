Zara вернется в Россию без повторной регистрации товарного знака

Фото: Максим Платонов

Бренд одежды Zara, который принадлежит испанской Inditex Group, может вернуться на российский рынок. Это связано с тем, что Роспатент продлил срок действия товарного знака компании на 10 лет еще в ноябре 2022 года. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Также продолжают действовать товарные знаки других брендов Inditex, таких как Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. По словам патентного поверенного Алины Сидоровой, иностранные компании с действующими товарными знаками легко смогут возобновить свою деятельность в России, так как их права на продукцию защищены.

Сидорова уточнила, что на протяжении последних двух лет многие зарубежные бренды, ушедшие с российского рынка, продолжали поддерживать свои товарные марки и подавали новые заявки. Ранее торговые центры направили обращение компаниям, таким как Uniqlo и H&M, с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

Напомним, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот процесс будет сложным, так как многие рыночные ниши уже заняты.



Анастасия Фартыгина