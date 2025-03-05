«Ак Барс» назвал состав на матч с «Автомобилистом» в Казани

Яруллин и Петан остались вне заявки на игру

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на игру с «Автомобилистом» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина начинает свою заключительную домашнюю серию матчей в текущем сезоне.

В заявке на игру с «Автомобилистом» не оказалось защитника Альберта Яруллина и нападающего Ника Петана. По сравнению с предыдущим матчем в чемпионате, с «Сибирью», вернулись в состав Степан Фальковский, братья Семен и Степан Тереховы, а также Денис Комков. Вне заявки остался форвард Дмитрий Кателевский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

Во второй тройке атаки с краю сыграет Семен Терехов. В четвертом звене выйдет Денис Комков, вернувшийся в состав из альметьевского «Нефтяника», и Семен Кошелев.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Мифтахов) — Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Миллер; Терехов — Семенов — Яшкин, Марченко — Князев; Пустозеров — О’Делл — Коршков, Фальковский — Журавлев; Дыняк — Комков — Кошелев; Замалтдинов — Терехов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в Казани между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» будет показан в прямом эфире на телеканале ТНВ в 19.30 по московскому времени.

На минувшей неделе команды встречались в Екатеринбурге, где хозяева обыграли казанцев со счетом 2:1. В двух других очных поединках в текущем сезоне победили хоккеисты «Ак Барса» — 6:2 и 4:1.

Зульфат Шафигуллин