В Алькеевском районе Татарстана возбудили уголовное дело из-за служебного подлога в больнице

Фото: Михаил Захаров

В Алькеевском районе завели уголовное дело по факту служебного подлога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Прокуратура выяснила, что с января по сентябрь 2024 года сотрудники Базарно-Матакской ЦРБ внесли ложные данные о лечении 13 жителей района в Юхмачинской участковой больнице. На самом деле эти граждане не проходили стационарное лечение и не получали медицинские услуги.

Из-за этих действий больница незаконно получила выплаты от страховой компании за несуществующих пациентов. Прокуратура направила материалы проверки в органы следствия, и по итогам было возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. Прокуратура будет контролировать ход расследования.

Анастасия Фартыгина