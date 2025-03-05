Терентьева пропустит гонку с раздельным стартом на чемпионате России в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева не примет участие в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Об этом сообщили на «Матч ТВ». Ее имя отсутствует в стартовом протоколе, что подтверждает, что спортсменка пропустит соревнование.

Гонка с раздельным стартом пройдет 6 марта, начало запланировано на 11.00 мск.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На этом чемпионате России Терентьева уже выступила в трех гонках и завоевала три медали: два золота в скиатлоне и спринте, а также серебро в смешанной эстафете.

Напомним, что телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. По его словам, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) устроила бардак на соревнованиях.

Анастасия Фартыгина