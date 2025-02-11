Госдума призывает проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей

Фото: Максим Платонов

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости обращения к правительству с просьбой проверить данные Росстата, свидетельствующие об отсутствии дефицита учителей в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, вопрос нехватки педагогов-предметников активно обсуждался на заседании Госдумы и многие фракции, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразили обеспокоенность данной проблемой. Однако данные Росстата противоречат этой информации.

— В этой связи считаю необходимым обратиться к правительству с просьбой внимательно отнестись к методикам, которые используются для подсчета. Хотелось бы ознакомиться с этой методикой и понять, как формируются такие выводы, которые расходятся с реальностью, — заявила Лантратова.

Депутат отметила, что проблема дефицита учителей актуальна не только для отдаленных регионов, но и для крупных городов и касается многих профильных предметов, включая математику, физику и биологию.

Напомним, Кабмин совместно с ФНС прорабатывает механизм поощрения учителей за успехи их учеников. Планируется, что успехи будут отражаться на доходе учителя посредством налоговых льгот, поскольку НДФЛ является региональным налогом.

Рената Валеева