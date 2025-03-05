Тренер «Ак Барса» Тертышный назвал сильную сторону в игре «Автомобилиста»

Фото: Динар Фатыхов

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный назвал сильную сторону в игре «Автомобилиста» в преддверии очного поединка в Казани. Матч станет уже четвертой игрой для команд между собой в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Уже несколько матчей провели с ними за регулярку, хорошо изучили друг друга. Соперник очень хорошо играет в обороне, понимаем, что нужно делать в такой ситуации. Отталкиваемся от своей игры, ничего нового, — сказал Тертышный.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» выиграл два матча из трех в противостоянии с «Автомобилистом» в текущем сезоне — 6:2 и 4:1. При этом на минувшей неделе казанцы проиграли сопернику в Екатеринбурге со счетом 1:2.

«Автомобилист» идет на третьем месте в Восточной конференции, опережая «Ак Барс» на три очка. Казанцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Востока. «Автомобилист» проиграл два предыдущих гостевых матча с общим счетом 2:7.



Зульфат Шафигуллин