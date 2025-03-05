Минниханов еще раз поручил привести убежища в порядок

Фото: Максим Кокунин

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий, и обеспечить туда беспрепятственный доступ при возникновении угрозы атак БПЛА. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета безопасности республики.

— Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС, — сказал он.

Минниханов подчеркнул, что в убежищах следует предусмотреть условия для нормального пребывания людей, включая скамейки и достаточный запас воды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис также отметил опыт Елабуги — там оповещение о БПЛА осуществляется через IP-домофоны, что позволяет централизованно открывать двери и включать сигнал тревоги. Минниханов поручил распространить этот опыт на другие города республики.

В январе президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов предложил оснастить не менее 75% многоквартирных домов республики современными цифровыми домофонами, способными оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях, включая угрозы атаки БПЛА.

Елизавета Пуншева