Сегодня днем в Татарстане ожидается мокрый снег и до -3 градусов

Утром в отдельных районах возможен туман

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром похолодает до -3..-8 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -3 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от +1 до -1 градуса. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег.

Галия Гарифуллина