Российских гребцов отказались принимать в Чехии

Фото: Динар Фатыхов

Российским байдарочникам и каноистам запретили выступать на чемпионате Европы в Чехии из-за позиции организаторов не принимать у себя спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

— В регламенте Международной федерации каноэ (ICF) по допуску нейтральных спортсменов говорится, что национальным федерациям, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, можно самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах или ставить выше безопасность спортсменов. В начале года Международная федерация каноэ прислала письмо, в котором указала соревнования и страны, где нас готовы видеть в нейтральном статусе, то же самое сделала и Европейская ассоциация каноэ, — рассказала Исхакова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Надо учитывать, что есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять. Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и белорусских спортсменов там не ждут. Есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия, — добавила Исханова.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ пройдет в чешском Рачице с 19 по 22 июня. При этом в августе на чемпионате мира в Милане российских гребцов уже ждут.

Дарья Беззубова