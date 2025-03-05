Российские гребцы выступят на чемпионате мира в Милане

Главный старт сезона пройдет с 20 по 24 августа

Фото: Максим Платонов

Гребцы из России и Белоруссии выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Милане с 20 по 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации каноэ России Елену Исхакову.



— Милан готов принять нас на чемпионате мира. Мы уже получили подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянцев на наше участие в главном старте года, — рассказала Исхакова.

В регламенте ICF по допуску нейтральных спортсменов указано, что национальные федерации, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, имеют право самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах либо ставить выше безопасность спортсменов и отказывать в допуске гребцам из России или Белоруссии.

Дарья Беззубова