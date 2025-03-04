Движение «Зов народа» требует проверки Oxxxymiron* на растление несовершеннолетних

Фото: Максим Платонов

Движение «Зов народа» обратилось в Следком России с просьбой проверить рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров) на наличие сексуальных связей с несовершеннолетними. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Запрос был инициирован после признаний нескольких девушек в подкасте «Дочь разбойника». Одна из участниц, Виктория Кучак, утверждает, что познакомилась с Федоровым в возрасте 13—14 лет.

Другой свидетель, Виктория Михайлова, представила скриншоты переписки, в которой Oxxxymiron якобы флиртовал с ней, когда она училась в 9-м классе, и просил интимные фотографии.

В своем обращении к главе СК России Александру Бастрыкину общественники просят организовать всестороннюю проверку информации, изложенной в подкасте и освещенной в СМИ. Они также требуют установить личности пострадавших и опросить их для выяснения всех обстоятельств.

Если будут найдены достаточные основания, «Зов народа» настаивает на возбуждении уголовного дела против Федорова по статьям Уголовного кодекса, касающимся преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.