Движение «Зов народа» требует проверки Oxxxymiron* на растление несовершеннолетних
Движение «Зов народа» обратилось в Следком России с просьбой проверить рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров) на наличие сексуальных связей с несовершеннолетними. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- Запрос был инициирован после признаний нескольких девушек в подкасте «Дочь разбойника». Одна из участниц, Виктория Кучак, утверждает, что познакомилась с Федоровым в возрасте 13—14 лет.
- Другой свидетель, Виктория Михайлова, представила скриншоты переписки, в которой Oxxxymiron якобы флиртовал с ней, когда она училась в 9-м классе, и просил интимные фотографии.
В своем обращении к главе СК России Александру Бастрыкину общественники просят организовать всестороннюю проверку информации, изложенной в подкасте и освещенной в СМИ. Они также требуют установить личности пострадавших и опросить их для выяснения всех обстоятельств.
Если будут найдены достаточные основания, «Зов народа» настаивает на возбуждении уголовного дела против Федорова по статьям Уголовного кодекса, касающимся преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Справка
* Признан иноагентом на территории России.
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