«Нефтехимик» проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с минимальным счетом

«Нефтехимик» проиграл во Владивостоке «Адмиралу» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева продлила серию поражений до трех игр подряд.

Единственная шайба в матче была заброшена форвардом «Адмирала» Аркадием Шестаковым. Голкипер хозяев Андрей Мишуров отразил все 29 бросков соперника и оформил шатаут.

«Нефтехимик» пока ни разу не выиграл в текущей выездной серии на Дальнем Востоке. До поражения во Владивостоке нижнекамцы проиграли дважды «Амуру» — 4:5 в овертайме и 3:4 по буллитам.

Команда Леонтьева осталась на девятом месте Восточной конференции с 55 очками. «Адмирал» идет на седьмой строчке Востока и оторвался от «Нефтехимика» на 10 баллов.

В четверг команды проведут ответный поединок во Владивостоке в 12.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин