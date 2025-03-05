Объем российского рынка кинопроката за год вырос на 19%

Сумма составила 46,4 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году объем российского рынка кинопроката вырос на 19%, достигнув 46,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила министр культуры страны Ольга Любимова.

— Да, раньше огромная доля зрительского потока — в среднем до 74% — обеспечивалась за счет иностранных фильмов, и резкий уход в 2022 году голливудских киностудий пошатнул отрасль, однако уже в 2023 году российское кино стало главным драйвером роста отечественного кинопроката. А в 2024 году рынок вырос еще на 19% — совокупный объем составил 46,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили более 127 млн человек, — сказала она.

По ее словам, доля российских фильмов в кинопрокате составляет 78%, в прошлом году сразу 8 отечественных картин стали «миллиардниками».

— Этот год тоже начался оптимистично: далеко за миллиард сборов перешагнули, например, «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», а «Пророк. История Александра Пушкина», выйдя в прокат только в середине февраля, тоже уже преодолел эту заветную планку, — рассказала Любимова.

Она также отметила, что в 2023 году в кинопрокат было выпущено 207 российских картин, а в 2024 году — 214.

Елизавета Пуншева