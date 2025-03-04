Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российское гражданство
Американский нападающий «Амура» Алекс Гальченюк стал гражданином России. Об этом сообщил председатель попечительского совета хабаровского клуба Сергей Абрамов.
Функционер назвал Гальченюка русским парнем по духу и менталитету. При этом 31-летний американский хоккеист имеет белорусские корни.
— Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды «Амур», Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков, — цитирует Абрамова пресс-служба клуба.
Гальченюк выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2023 года. Ранее американский форвард играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Северной Америке. В прошлом сезоне Гальченюк представлял питерский СКА, откуда в межсезонье перебрался в «Амур».
В трансферный дедлайн некоторые СМИ связывали Гальченюка с переходом в «Ак Барс».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.