Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российское гражданство

Фото: Динар Фатыхов

Американский нападающий «Амура» Алекс Гальченюк стал гражданином России. Об этом сообщил председатель попечительского совета хабаровского клуба Сергей Абрамов.

Функционер назвал Гальченюка русским парнем по духу и менталитету. При этом 31-летний американский хоккеист имеет белорусские корни.

— Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды «Амур», Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков, — цитирует Абрамова пресс-служба клуба.

Гальченюк выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2023 года. Ранее американский форвард играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Северной Америке. В прошлом сезоне Гальченюк представлял питерский СКА, откуда в межсезонье перебрался в «Амур».



В трансферный дедлайн некоторые СМИ связывали Гальченюка с переходом в «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин