Хавбек «Рубина» Ходжа включил Даку в тройку лучших игроков РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа включил форварда Мирлинда Даку в число трех лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Хорватский полузащитник считает нападающего казанцев одним из самых сильных одноклубников в своей карьере.

— Даку, Обляков и Кордоба. Даку самый сильный одноклубник в карьере? Один из самых. Не хочу называть имен, чтобы кого-то не забыть, — сказал Ходжа «РБ-Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ходжа выступает за «Рубин» с сентября прошлого года, перейдя из хорватской «Риеки». В составе казанской команды полузащитник провел 16 матчей и забил два гола. Даку второй сезон подряд является лучшим бомбардиром «Рубина». В текущем сезоне албанский нападающий забил девять голов в 20 матчах в РПЛ и Кубке России.

Иван Обляков играет за ЦСКА на позиции полузащитника, Джон Кордоба — форвард «Краснодара».

Зульфат Шафигуллин