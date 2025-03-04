Хавбек «Рубина» Ходжа включил Даку в тройку лучших игроков РПЛ
Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа включил форварда Мирлинда Даку в число трех лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Хорватский полузащитник считает нападающего казанцев одним из самых сильных одноклубников в своей карьере.
— Даку, Обляков и Кордоба. Даку самый сильный одноклубник в карьере? Один из самых. Не хочу называть имен, чтобы кого-то не забыть, — сказал Ходжа «РБ-Спорт».
Ходжа выступает за «Рубин» с сентября прошлого года, перейдя из хорватской «Риеки». В составе казанской команды полузащитник провел 16 матчей и забил два гола. Даку второй сезон подряд является лучшим бомбардиром «Рубина». В текущем сезоне албанский нападающий забил девять голов в 20 матчах в РПЛ и Кубке России.
Иван Обляков играет за ЦСКА на позиции полузащитника, Джон Кордоба — форвард «Краснодара».
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