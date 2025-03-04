Четыре случая незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Татарстане в 2024 году

В 2024 году в Татарстане выявили четыре случая незаконной добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил на брифинге в кабмине республики министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

— Мы констатируем проблему, связанную с использованием сельхозземель не по назначению при добыче полезных ископаемых. По данным Минэкологии, за последние три года выявлено 42 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. А по итогам прошлого года выявлено четыре факта, при которых лицензиаты производили добычу полезных ископаемых, не переоформляя соответствующим образом земельный участок, — рассказал он.

Напомним, в феврале инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана выявили несанкционированную разработку полезных ископаемых в Набережных Челнах. По предварительной оценке специалистов, ущерб, нанесенный недрам, составляет 20 млн рублей.

Галия Гарифуллина