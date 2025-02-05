В Набережных Челнах обнаружили незаконный карьер с ущербом в 20 млн рублей
Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана выявили несанкционированную разработку полезных ископаемых в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной оценке специалистов, ущерб, нанесенный недрам, составляет 20 млн рублей. Глубина котлована достигает 13 метров, площадь разработки — более 6 тысяч квадратных метров, а объем выемки грунта превышает 50 тысяч кубических метров.
В Минэкологии отметили, что уведомления о начале работ на данной территории не поступали, лицензия на право пользования недрами также не зарегистрирована.
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