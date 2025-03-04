Администрация США вводит пошлины на импорт из Канады, Китая и Мексики

Общая стоимость продукции составляет около $1,5 трлн в годовом выражении

Администрация США вводит таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, также поднимает тарифы на товары из Китая. Общая стоимость импортной продукции, облагаемой пошлиной, составляет около $1,5 трлн в годовом выражении, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что на канадские энергоносители будут действовать пошлины в меньшем размере — 10%. Все эти меры американские власти принимают в связи с неприемлемыми, по мнению Вашингтона, потоками наркотиков и нелегальных мигрантов в США.

Что касается Китая, по мнению Вашингтона, Пекин принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в Соединенные Штаты.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, который вносит изменения в режим пошлин на ряд товаров из Китая с целью борьбы с потоками синтетических опиоидов. По условиям указа, беспошлинный режим для определенных товаров из Китая будет отменен после уведомления президента о готовности систем для сбора пошлин, что позволит США более эффективно контролировать поставки.

Елизавета Пуншева