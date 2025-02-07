Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вносит изменения в режим пошлин на ряд товаров из Китая с целью борьбы с потоками синтетических опиоидов. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По условиям указа, беспошлинный режим для определенных товаров из Китая будет отменен после уведомления президента о готовности систем для сбора пошлин, что позволит США более эффективно контролировать поставки. Изменения затронут товары, которые ранее пользовались правом беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости.

Эти новые меры направлены не только на борьбу с наркоторговлей, но и на создание дополнительного экономического давления на КНР. Трамп надеется, что изменения в налоговой политике помогут затормозить незаконные поставки опиоидов и устранить уязвимости в цепочках поставок.

Напомним, что государственное управление по регулированию рынка Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Google.

