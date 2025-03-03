Омбудсмен Татарстана раскритиковала родителей, назвавших сына Трампом
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец осудила родителей из Новосибирска, которые решили назвать своего сына Трампом. Она сообщила об этом в своем телеграм-канале, подчеркнув, что такое имя может негативно сказаться на жизни ребенка.
Отец мальчика рассказал, что они не ожидали, что выбор имени вызовет такую реакцию. После появления новости в СМИ их семья столкнулась с травлей в интернете, а журналисты из разных стран начали интересоваться их историей. Теперь родители подумывают о том, чтобы изменить имя мальчика.
Ирина Волынец призвала родителей подумать о будущем ребенка:
— Разве не стоит задуматься о том, как ему будет жить с таким именем? Или главное — привлечь внимание, не думая о последствиях для ребенка? — сказала Волынец.
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