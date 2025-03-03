В Казани каток в парке «Черное озеро» завершает сезон

Фото: Максим Платонов

Главный городской каток в парке «Черное озеро» завершает свой сезон. Сегодня последний день, когда жители Казани смогут насладиться катанием на льду и провести время с друзьями в зимней атмосфере.

Пункт проката коньков будет открыт с 12:00 до 22:00, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Напомним, что Новый год в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан» встретили более 44 тыс. человек.



Анастасия Фартыгина