В Казани каток в парке «Черное озеро» завершает сезон
Главный городской каток в парке «Черное озеро» завершает свой сезон. Сегодня последний день, когда жители Казани смогут насладиться катанием на льду и провести время с друзьями в зимней атмосфере.
- Пункт проката коньков будет открыт с 12:00 до 22:00, сообщили в Дирекции парков и скверов города.
Напомним, что Новый год в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан» встретили более 44 тыс. человек.
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