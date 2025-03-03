Башкирскую содовую компанию исключили из списка стратегических предприятий

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Башкирская содовая компания (БСК) больше не считается стратегическим предприятием России. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном портале правовых актов. Компания утратила статус, который обеспечивал ей особую защиту и поддержку со стороны государства.

В указе говорится, что БСК исключена из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. Правительству России поручено в течение трех месяцев завершить процесс прекращения доверительного управления акциями компании, находящимися в федеральной собственности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о развитии «Башкирской содовой компании» (БСК). Согласно указу, АО «Русский водород» получит от правительства России 757 343 обыкновенные акции БСК в доверительное управление. Процедура пройдет без конкурса.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Кроме БСК, из списка стратегических предприятий также исключили Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины. Это решение стало результатом проверки, инициированной прокуратурой после поручения президента разобраться в ситуации с БСК и возможным выводом средств в офшоры.

История БСК включает сложные изменения в структуре собственности. Ранее контрольный пакет акций компании принадлежал Башкирии, однако после ряда преобразований и приватизаций доля республики значительно сократилась.

Генпрокуратура России выявила нарушения законодательства о приватизации, что привело к иску об изъятии акций БСК. Арбитражный суд республики удовлетворил этот иск в декабре 2020 года.



Анастасия Фартыгина