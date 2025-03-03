Башкирскую содовую компанию исключили из списка стратегических предприятий
Башкирская содовая компания (БСК) больше не считается стратегическим предприятием России. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном портале правовых актов. Компания утратила статус, который обеспечивал ей особую защиту и поддержку со стороны государства.
В указе говорится, что БСК исключена из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. Правительству России поручено в течение трех месяцев завершить процесс прекращения доверительного управления акциями компании, находящимися в федеральной собственности.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о развитии «Башкирской содовой компании» (БСК). Согласно указу, АО «Русский водород» получит от правительства России 757 343 обыкновенные акции БСК в доверительное управление. Процедура пройдет без конкурса.
Кроме БСК, из списка стратегических предприятий также исключили Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины. Это решение стало результатом проверки, инициированной прокуратурой после поручения президента разобраться в ситуации с БСК и возможным выводом средств в офшоры.
История БСК включает сложные изменения в структуре собственности. Ранее контрольный пакет акций компании принадлежал Башкирии, однако после ряда преобразований и приватизаций доля республики значительно сократилась.
Генпрокуратура России выявила нарушения законодательства о приватизации, что привело к иску об изъятии акций БСК. Арбитражный суд республики удовлетворил этот иск в декабре 2020 года.
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