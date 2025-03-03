ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента — победил Бадра Гунба
ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики. Победу во второму туре одержал Бадра Гунба. Об этом сообщает РИА «Новости».
— ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия, — рассказали в пресс-службе абхазского центризбиркома.
Напомним, по предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека. Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня поздравил Бадра Гунба с победой на выборах. Он выразил надежду, что взаимодействие между Татарстаном и Абхазией будет и в дальнейшем успешно развиваться.
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