Рустам Минниханов поздравил президента Абхазии с победой на выборах

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента Абхазии Бадра Гунба с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.



— Уважаемый Бадра Зурабович! Прошу принять мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия. Пусть Ваша деятельность на благо родной страны на этом посту будет активной и плодотворной, — говорится в поздравлении.

Раис республики выразил надежду, что при поддержке Бадра Гунба взаимодействие между Татарстаном и Абхазией будет и в дальнейшем успешно развиваться, способствовать расширению татарстано-абхазского сотрудничества, а также укреплению дружеских отношений между Россией и Абхазией.

— От всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов в Вашей многогранной работе, а абхазскому народу — благополучия и процветания, — добавил Минниханов.

Напомним, Бадра Гунба выиграл во втором туре выборов президента Абхазии. По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека. Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.

Галия Гарифуллина