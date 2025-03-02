Бадра Гунба выиграл во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба выиграл во втором туре выборов президента Абхазии. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
— По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра, — сказал он на брифинге.
По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека. Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.
Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии — 100 412 человек.
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