Новости общества

16:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бадра Гунба выиграл во втором туре президентских выборов в Абхазии

14:01, 02.03.2025
Бадра Гунба выиграл во втором туре президентских выборов в Абхазии
Фото: Максим Платонов

Бадра Гунба выиграл во втором туре выборов президента Абхазии. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

— По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра, — сказал он на брифинге.

По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека. Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.

Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии — 100 412 человек.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также