Медицина и розничная торговля Татарстана испытывают острый кадровый дефицит

При этом много соискателей в маркетинге, менеджменте, консалтинге и массмедиа

Фото: Максим Платонов

Рынок труда неоднороден: есть отрасли с большим дефицитом кадров и те, где высока конкуренция среди соискателей. К началу марта hh-индекс, демонстрирующий соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий на рынке, достиг 5,1. Это самый высокий показатель за последний год. Для сравнения, в январе 2024 года он был 3,3, в феврале — 3,2, в марте — 3,6. Индекс начал расти примерно с октября прошлого года и к декабрю достиг 4,7.

Значения индекса:



меньше или равно 1,9 — острый дефицит соискателей;

2,0—3,9 — дефицит соискателей;

4,0—7,9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями;

8,0—11,9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя;

больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.

Серьезный дефицит в Татарстане сохраняется в сферах розничной торговли (hh-индекс — 1,4), медицины и фармацевтики (2,6), в автомобильном бизнесе и продажах (3,8). Умеренный уровень конкуренции наблюдается в туризме (4,2), среди рабочих профессий (4,3), в производстве (4,8), транспорте и логистике (4,9).

Так называемая здоровая конкуренция зафиксирована среди административного персонала (8,1), в сфере фитнеса и салонов красоты (8,7), управления персоналом (9,7), в сфере безопасности (10) и добычи сырья (10,1).

При этом много соискателей и высокий уровень конкуренции среди них наблюдается в маркетинге, рекламе и PR (15), высшем и среднем менеджменте (22,2), инвестициях и консалтинге (25,6) и в искусстве и массмедиа (26,1)



Подробнее о ситуации с нехваткой кадров и изменениях на российском рынке труда — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Дарья Беззубова