Забалуев рассказал, как обогнал Большунова в эстафете на ЧР в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Лыжник Сергей Забалуев рассказал детали своего обгона Александра Большунова на финише смешанной эстафеты в рамках чемпионата России в Казани. Представитель сборной Татарстана заявил, что уже обыгрывал олимпийского чемпиона в других гонках и поэтому решил рискнуть на финишной прямой.

— Была выгодная позиция, удалось ее занять. В этом году я Большунова уже обыгрывал на финише. Когда я был за ним вплотную на финише, я понимал, что надо попробовать обогнать его. Почему не попробовать? Все получилось, — сказал Забалуев в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье вторая сборная Татарстана победила в смешанной эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. За победителей выступили Сергей Ардашев, Анастасия Фалеева, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев.



Большунов в составе первой сборной Татарстана завоевал серебряные награды. Вместе с ним в эстафетной четверке также бежали Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 1 по 9 марта в Казани. Следующие гонки в рамках соревнований запланированы на 4 марта, спортсмены выявят сильнейшего в спринте.

Зульфат Шафигуллин