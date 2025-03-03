В Приволжском и Вахитовском районах находится больше трети компаний Казани

Фото: Максим Платонов

В Приволжском и Вахитовском районах Казани расположены 63,9 тыс. предприятий, что составляет более трети от общего количества организаций города. Об этом в ходе еженедельного совещания сообщил глава районов Альберт Салихов.

Большую часть от зарегистрированных в районах компаний составляют самозанятые — их насчитывается 29,8 тыс. (+2,4 тыс. за год). Следом идут юридические лица (20,5 тыс.) и индивидуальные предприниматели (13,6 тыс.).

Всего в районах работают 147,8 тыс. человек — 37% от доли трудоустроенных жителей города.

Напомним, в Татарстане в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» планируется трудоустроить более 13 тыс. студентов в 2025 году. Более 5 тыс. студентов пройдут обучение рабочим специальностям для работы на предприятиях. В 2024 году 4 946 человек обучились благодаря федеральной субсидии, а 620 — в сотрудничестве с центрами занятости.

Елизавета Пуншева