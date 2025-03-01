В Татарстане в 2025 году трудоустроят более 13 тыс. студентов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» планируется трудоустроить более 13 тыс. студентов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики.

Студенческие отряды Татарстана уже два года подряд признаются лучшими в стране. В этом году более 5 тыс. студентов пройдут обучение рабочим специальностям для работы на предприятиях. В 2024 году 4 946 человек обучились благодаря федеральной субсидии, а 620 — в сотрудничестве с центрами занятости.

Кроме местных студентов, в республику привлекаются кадры из других регионов. В 2024 году на всероссийских трудовых проектах работал 1 761 студент из 45 регионов. В начале 2025 года 213 студентов из 13 регионов участвовали в зимнем трудовом проекте КАМАЗа, а летом планируется трудоустроить еще 300 человек.

Также в Татарстане активно трудоустраивают иностранных студентов. В 2024 году в республике работали студенты из Беларуси и Киргизии, а татарстанские студенты трудились за границей, в том числе на международных стройках.

Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних. По данным ВЦИОМ, 91% старшеклассников хотят работать до совершеннолетия. В 2024 году через студенческие отряды было трудоустроено более 3,3 тыс. подростков.

В 2025 году основными задачами остаются развитие социальных лифтов, создание условий для самореализации молодежи и развитие международного сотрудничества.

Напомним, в последние пять лет Минсельхоз активно сосредоточился на практике для молодых специалистов, чтобы студенты могли проходить стажировки на предприятиях республики. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, еще в ноябре он упомянул о повышении выплат молодым специалистам.



Анастасия Фартыгина