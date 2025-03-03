В апреле у соцобъектов в Казани разрешат бесплатную парковку на 30 минут

Фото: Динар Фатыхов

С апреля в Казани время бесплатной стоянки на парковках, расположенных у социальных объектов здравоохранения и образования, планируют увеличить с 15 минут до 30. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что проект запустят в качестве эксперимента на 22 участках парковок — на них насчитывается 490 машино-мест. Их можно будет узнать по синей разметке и информационным щитам желтого цвета.

Всего в Казани действует 8 721 парковочное место на 197 участках, добавили в мэрии.

Напомним, о том, что власти Казани хотят разрешить бесплатные стоянки для автомобилей у социальных объектов, сообщил недавно мэр города Ильсур Метшин. Тогда же он уточнил, что речь идет о 22 отрезках дорог у больниц, поликлиник и других социальных учреждений. Проблему недостатка бесплатных парковок у социальных объектов обсуждали на заседании Конституционного совета Татарстана в конце января.

Галия Гарифуллина