В апреле у соцобъектов в Казани разрешат бесплатную парковку на 30 минут
С апреля в Казани время бесплатной стоянки на парковках, расположенных у социальных объектов здравоохранения и образования, планируют увеличить с 15 минут до 30. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Уточняется, что проект запустят в качестве эксперимента на 22 участках парковок — на них насчитывается 490 машино-мест. Их можно будет узнать по синей разметке и информационным щитам желтого цвета.
Всего в Казани действует 8 721 парковочное место на 197 участках, добавили в мэрии.
Напомним, о том, что власти Казани хотят разрешить бесплатные стоянки для автомобилей у социальных объектов, сообщил недавно мэр города Ильсур Метшин. Тогда же он уточнил, что речь идет о 22 отрезках дорог у больниц, поликлиник и других социальных учреждений. Проблему недостатка бесплатных парковок у социальных объектов обсуждали на заседании Конституционного совета Татарстана в конце января.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.