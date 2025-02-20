В Казани разрешат бесплатные стоянки в 30 минут у социальных объектов

Фото: Мария Зверева

Власти Казани хотят разрешить бесплатные стоянки для автомобилей у социальных объектов города в пределах определенного времени. Об этом сообщил сегодня на сессии Казгордумы мэр города, отвечая на вопрос о муниципальных парковках.

По его словам, водители смогут оставлять машины на платных паркингах города на безвозмездной основе в течение 30 минут. Речь идет о 22 отрезках отрезках дорог у больниц, поликлиник и других социальных учреждений, добавил мэр.

Ранее ему задали вопрос о том, когда в городе появится постоплата на муниципальных парковках. Работа в этом направлении продолжается.