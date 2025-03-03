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Средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей

09:20, 03.03.2025
Средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей
Фото: Максим Платонов

На 1 января текущего года средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования России.

Выплаты неработающим татарстанским пенсионерам в среднем были равны 23,5 тыс. рублей, работающим — 20,9 тыс. рублей. Год назад пенсия в республике составила 20,6 тыс. рублей.

В России пенсионеры в начале года получали в среднем 23,1 тыс. рублей. Неработающим полагалось 23,7 тыс., работающим — 20,8 тыс. рублей.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в России планируется проиндексировать социальные пенсии на 14,75%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.

Галия Гарифуллина

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