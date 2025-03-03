Средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

На 1 января текущего года средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования России.



Выплаты неработающим татарстанским пенсионерам в среднем были равны 23,5 тыс. рублей, работающим — 20,9 тыс. рублей. Год назад пенсия в республике составила 20,6 тыс. рублей.



В России пенсионеры в начале года получали в среднем 23,1 тыс. рублей. Неработающим полагалось 23,7 тыс., работающим — 20,8 тыс. рублей.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в России планируется проиндексировать социальные пенсии на 14,75%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.



Галия Гарифуллина