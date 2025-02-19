В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Фото: Елизавета Пуншева

С 1 апреля 2025 года в России планируется на проиндексировать социальные пенсии на 14,75%. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

По его словам, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.

— Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек. Всего на эту индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей, — сказал Котятков.

Напомним, с 1 февраля в России на уровень фактической инфляции в 9,5% увеличены 40 мер социальной поддержки.

Елизавета Пуншева