Суд Татарстана отменил «амнистию» по сроку давности обвиняемым по делу на 2,9 млрд рублей

На заседание апелляционной инстанции не пришел ни один из 7 тысяч потерпевших

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», дело пирамиды «РуссИнвестГрупп» с потерпевшими в 20 регионах страны будет направлено на пересмотр в Набережночелнинский горсуд. Такое решение 28 февраля принял Верховный суд Татарстана, признав незаконным прекращение преследования фигурантов за истечением срока давности.

Ключевым аргументом для апелляционной инстанции стало нарушение при расчете тех самых сроков. Поскольку горсуд не учел, что двое обвиняемых по данному делу — бывшие руководители «РуссИнвеста» Анвар Валиуллин и Денис Власов — длительное время находились в розыске, а на время розыска течение срока давности приостанавливается. Де-факто в ноябре 2024-го, когда челнинский судья выносил решение о прекращении преследования подсудимых со ссылкой на истечение 10-летнего срока привлечения за мошенничество, данный срок истек лишь у Ислама Рахимова, ранее известного как Артем Крайнов, коммерческого директора «РуссИнвестГрупп». Его арестовали в ноябре 2014-го в Саратове.

Лишь в декабре 2015-го к силовикам добровольно явился и был задержан Власов, а гендиректор «РуссИнвестГрупп» и «РуссИнвестКапитал» Валиуллин бегал до февраля 2016 года. Соответственно, сроки давности по этим фигурантам сдвинулись на декабрь 2015-го и февраль 2016-го, на что указывал в своей жалобе один из потерпевших.

При этом ни один из обманутых не приехал на заседание, несмотря на объявление Верховного суда Татарстана о дате и времени рассмотрения дела. Из несогласных с результатом громкого процесса в зале присутствовал лишь представитель прокуратуры.

Напомним, расследование дела началось еще в 2014 году и продолжалось 8 лет. За это время возбужденные в 20 регионах страны дела соединили в одном производстве ГСУ МВД Татарстана, с учетом перевеса по числу потерпевших — 1261 человек, потерявших в пирамиде 425 млн рублей. Всего этот статус в деле получили 7260 вкладчиков, их совокупный ущерб оценили в 2,89 млрд рублей.

В 2012–2014 годах офисы компании работали в 33 городах, включая Пензу, Ижевск, Ульяновск, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Уфу, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и Красноярск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и их коллег из других регионов, тройка обвиняемых и неустановленные лица занимались привлечением средств, обещая доход 10—18 процентов по вкладам ежемесячно — за счет предоставления другим клиентам займов под высокий процент. Именно поэтому изначально компания работала под брендом «КредиторЪ». На деле займы фактически не предоставлялись, а вот проценты вкладчикам до поры выплачивали — за счет средств новых клиентов. А конкурировал «РуссИнвест» с печально известным КПК «Рост».

Часть потерпевших не дожили и до старта процесса. В 2022-м дело о серии афер и отмывании похищенных средств в отношении Валиуллина, Власова и Рахимова поступило в Набережночелнинский горсуд, однако тот усмотрел основания для передачи материалов по подсудности в суд Ижевска. На отмену этого решения и возврат дела назад в Челны понадобился почти год. И еще почти полтора на само разбирательство, результат которого в итоге аннулировал Верховный суд Татарстана.

Определение апелляционной инстанции обвиняемые планируют обжаловать. В частности, есть вопросы у защиты Рахимова, по которому срок давности действительно истек.