В МВД дали комментарий по стрельбе в Мытищах — пострадали три человека

Фото: Динар Фатыхов

В результате стрельбы в Мытищах пострадали три человека. Злоумышленник задержан. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.

— В Дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения, — указывается в телеграм-канале министерства.

Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, посетителей ТЦ «Красный кит» в Мытищах эвакуировали из-за звуков стрельбы. Как сообщили очевидцы RT, неизвестный стрелял из травмата. Уточняется, что у одного из посетителей произошёл конфликт с охраной.

Елизавета Пуншева