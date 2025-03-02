В подмосковном ТЦ людей эвакуировали из-за звуков стрельбы
Посетителей ТЦ «Красный кит» в Мытищах эвакуировали из-за звуков стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Как сообщили очевидцы RT, неизвестный стрелял из травмата. Уточняется, что у одного из посетителей произошёл конфликт с охраной.
По данным ТАСС, сейчас ТЦ работает в штатном режиме.
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