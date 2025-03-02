Новости происшествий

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В подмосковном ТЦ людей эвакуировали из-за звуков стрельбы

17:49, 02.03.2025

Посетителей ТЦ «Красный кит» в Мытищах эвакуировали из-за звуков стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Как сообщили очевидцы RT, неизвестный стрелял из травмата. Уточняется, что у одного из посетителей произошёл конфликт с охраной.

По данным ТАСС, сейчас ТЦ работает в штатном режиме.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также