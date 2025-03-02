В США спустя 250 лет определили государственный язык — соответствующий указ подписал Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

При этом Штаты признали независимыми еще 249 лет назад. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.

Указ позволяет правительственным учреждениям и организациям, которые получают федеральное финансирование, выбирать, продолжать ли предоставлять услуги на других языках, кроме английского.

Елизавета Пуншева