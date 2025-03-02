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В США спустя 250 лет определили государственный язык — соответствующий указ подписал Дональд Трамп

09:41, 02.03.2025
В США спустя 250 лет определили государственный язык — соответствующий указ подписал Дональд Трамп
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

При этом Штаты признали независимыми еще 249 лет назад. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.

Указ позволяет правительственным учреждениям и организациям, которые получают федеральное финансирование, выбирать, продолжать ли предоставлять услуги на других языках, кроме английского.

Елизавета Пуншева

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