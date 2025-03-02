Из Казани запустят прямой рейс в курортный город Вьетнама

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Казани в курортную столицу Вьетнама — Нянчаг. Самолеты также будут летать из других городов России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авиаперевозчика.

— Пока точное расписание еще формируется, ведем переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов, — сказали в авиакомпании.

Нянчаг располагается на юге Вьетнама. В 2015 году в городе проживали чуть больше 420 тыс. человек. Ранее на курорт не было прямых рейсов. По данным туроператоров, число бронирований в Нячанге на 2025-й уже вдвое опережает прошлогодние показатели.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» добавила в расписание прямые рейсы из Казани в Международный аэропорт Санья на острове Хайнань. Первый рейс запланировали на 21 марта 2025 года, время в пути составит почти 9 часов.

Елизавета Пуншева