«Рубин» назвал состав на матч с «Ахматом» в Грозном

Фото: Мария Зверева

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на игру с «Ахматом» в Грозном в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова проводит свой первый матч после возобновления сезона.

В стартовом составе «Рубина» сыграет полузащитник Марат Апшацев. Остальной список выглядит привычным образом — с тройкой центральных защитников и нападающим Мирлиндом Даку на острие. В воротах с первых минут выйдет Евгений Ставер.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кабутов — Иву, Апшацев, Чумич, Шабанхаджай — Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч с «Ахматом» в Грозном начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет платный телеканал «Матч Премьер».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — предпоследнее.

Зульфат Шафигуллин