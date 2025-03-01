Лыжник Савелий Коростелев покрасил волосы в цвет флага Татарстана

Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"

Лыжник Савелий Коростелев покрасил волосы в цвет флага Татарстана перед стартовой гонкой чемпионата России в Казани. Спортсмен выступает за татарстанскую сборную с лета прошлого года.

Сегодня лыжники соревнуются в казанском поселке Мирный в дисциплине скиатлон. Мужчинам предстоит пройти 20 километров гонки, по 10 км классическим и коньковым ходом, соответственно.

Коростелев идет на втором месте общего зачета Кубка России по лыжам в текущем сезоне. Лыжник уступает только Сергею Ардашеву по набранным очкам.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани проходят с 1 по 9 марта. На турнир заявились около 200 спортсменов из 35 регионов страны. Ранее в стартовой гонке чемпионата России в женском скиатлоне победила Наталья Терентьева.

Зульфат Шафигуллин